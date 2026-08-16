Alcune esplosioni sono state udite a Kiev nella notte tra sabato e domenica dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Lo riporta da un giornalista dell'agenzia di stampa Afp. "Kiev è sotto attacco con missili balistici. Restate in casa!", ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram poco prima delle 3 ora locale. in risposta oltre 130 droni lanciati su Mosca. Tutto questo quando, un anno dopo Anchorage, la diplomazia Usa-Russia è ferma al palo.