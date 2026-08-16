© Afp
Alcune esplosioni sono state udite a Kiev nella notte tra sabato e domenica dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Lo riporta da un giornalista dell'agenzia di stampa Afp. "Kiev è sotto attacco con missili balistici. Restate in casa!", ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram poco prima delle 3 ora locale. in risposta oltre 130 droni lanciati su Mosca. Tutto questo quando, un anno dopo Anchorage, la diplomazia Usa-Russia è ferma al palo.
Usa-Russia, un anno dopo Anchorage la diplomazia è ferma al palo
Era esattamente il 15 agosto 2025, quando Donald Trump accolse Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska. Si trattava del primo vertice su suolo americano tra i leader di Stati Uniti e Russia in oltre un decennio.
La fotografia della stretta di mano tra i due leader sulla pista d'atterraggio della Joint Base Elmendorf-Richardson ci mise poco a fare il giro del mondo. L'incontro di Anchorage avrebbe dovuto imprimere una svolta decisiva agli sforzi negoziali per porre fine alla guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio del 2022.
A un anno di distanza, tuttavia, quegli sforzi restano al palo: il vertice in Alaska si sarebbe dimostrato poco più di una "photo opportunity", come diversi osservatori già all'epoca sospettavano. Il documento in 28 punti emerso da quel vertice è stato ridotto a 19 punti. Mai pubblicato.