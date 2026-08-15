Media russi: "Arrestata una escort per l'uccisione di un ex ufficiale ucraino in Crimea, ha confessato di aver agito su ordine di Kiev"

La 32enne avrebbe confessato di aver posizionato un ordigno in un cestino dei rifiuti, attendendo prima il passaggio dell'ex ufficiale ucraino e poi facendo esplodere il dispositivo a distanza. Secondo Mosca, quando è stata arrestata dopo l'attentato, la donna aveva ancora con sé il telecomando per azionare la bomba. La donna avrebbe agito dopo aver ricevuto un pagamento in criptovalute dai servizi ucraini. E alla domanda "Ti sei pentita?", la sua risposta sarebbe stata chiara: "No". La sua presunta confessione, però, non è stata verificata indipendentemente.