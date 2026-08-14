Ucraina, bombardamenti russi su Sumy: uccisa una donna col suo bambino

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Una donna di 63 anni è stata uccisa col suo bambino di 9 anni e altre quattro persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti russi sull'oblast di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Due di loro, il padre e la nonna del ragazzo, sono ricoverate in ospedale con gravi ustioni. Lo ha riferito la polizia nazionale del Paese. Gli attacchi hanno colpito 28 località della regione, danneggiando "abitazioni, veicoli, magazzini, materiale ferroviario, reti elettriche e infrastrutture civili", ha precisato la polizia su Telegram.
Le forze armate russe hanno colpito un centro logistico delle forze armate ucraine a Brovary, nella regione di Kiev, utilizzando droni Geran-4 Seeker, secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa russo. Il ministero ha pubblicato un video dell'attacco, sostenendo che mostra l'impatto sulla struttura logistica ucraina. Brovary, città satellite a est della capitale ucraina, da cui dista circa 25 chilometri, rimane uno snodo critico per il rifornimento e il posizionamento delle truppe ucraine nel settore nord orientale della difesa di Kiev. È posizionata tra la capitale e la linea del fronte della regione di Sumy.
Nella notte, cinque persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi a Smila, nella regione di Cherkasy. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Cherkasy, Ihor Taburets, secondo quanto riportato da Ukrinform. A quanto afferma un drone nemico ha colpito un alto edificio. I paramedici hanno prestato soccorso a cinque vittime, che hanno rifiutato il ricovero in ospedale. "Gli abitanti dell'appartamento che si trovava al centro dell'attacco non erano in casa al momento dell'attentato", ha affermato Taburets. I soccorritori hanno spento rapidamente gli incendi, ma uno degli ingressi ha subito danni ingenti. Tutti i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. È stato allestito un centro operativo.
Continuano i raid anche sul fronte russo: secondo fonti ufficiali di Mosca, l'area intorno al porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico nell'oblast di Leningrado, è stata danneggiata da attacchi di droni. Lo ha annunciato il governatore regionale Alexander Drozdenko su Telegram, come riportato dai media ucraini. Ust-Luga è un importante snodo per le esportazioni di petrolio. Drozdenko ha dichiarato che un incendio stava divampando nel porto a seguito di un vasto attacco di droni sulla regione. Le autorità hanno affermato che 51 droni ucraini sono stati abbattuti sull'oblast di Leningrado.