Ucraina, bombardamenti russi su Sumy: uccisa una donna col suo bambino

Nella notte, cinque persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi a Smila, nella regione di Cherkasy. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Cherkasy, Ihor Taburets, secondo quanto riportato da Ukrinform. A quanto afferma un drone nemico ha colpito un alto edificio. I paramedici hanno prestato soccorso a cinque vittime, che hanno rifiutato il ricovero in ospedale. "Gli abitanti dell'appartamento che si trovava al centro dell'attacco non erano in casa al momento dell'attentato", ha affermato Taburets. I soccorritori hanno spento rapidamente gli incendi, ma uno degli ingressi ha subito danni ingenti. Tutti i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. È stato allestito un centro operativo.