Ucraina, forti esplosioni a Kiev e Zaporizhzhia: morti e feriti

Il ministero della Difesa russo intanto ha fatto sapere che nella notte i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 396 droni ucraini sul territorio della Federazione Russa e sulla Crimea. "Le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 396 droni ucraini di tipo aeronautico", si legge nel comunicato. Il ministero ha riferito che i velivoli senza pilota sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod, Brijansk, Vladimir, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Orenburg, Orel, Rostov, Rijazan, Tambov e Tula, oltre che nella regione di Mosca e in Crimea. Mosca non ha fornito nel comunicato citato ulteriori dettagli sulla distribuzione dei droni tra le diverse regioni.