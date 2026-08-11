Ucraina, forti esplosioni a Kiev e Zaporizhzhia: morti e feriti

© Ansa
Nuova notte di attacchi russi in Ucraina dove nelle ultime ore sono morte almeno nove persone, di cui sei a Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese. Lo hanno annunciato le autorità. Nella città di Zaporizhzhia, "sei persone sono state uccise e 19 ferite", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, secondo cui l'esercito russo ha condotto un attacco "massiccio" con missili e bombe guidate, danneggiando edifici residenziali e strutture non residenziali.
Ucciso un giovane di 15 anni
L'esercito russo ha anche condotto un attacco con droni e artiglieria su cinque distretti nella regione di Dnipropetrovsk (est), ha riferito il capo dell'amministrazione militare locale. "Tre persone sono state uccise", tra cui un ragazzo di 15 anni, ha precisato Oleksandr Ganja su Telegram, segnalando anche cinque feriti.
Esplosioni a Kiev
A Kiev, una serie di esplosioni sono state udite poco dopo la mezzanotte (ora locale), come osservato dai giornalisti dell'Afp, in seguito a un allarme missilistico. Un incendio è divampato in un magazzino e una persona è rimasta ferita, secondo quanto riportato dal servizio nazionale di emergenza. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato la responsabilità degli attacchi con missili Max, "che hanno preso di mira aziende del settore militare-industriale e centri di trasporto e logistica nelle città di Kiev e Zaporizhzhia".
In Russia intercettati quasi 400 droni ucraini
Il ministero della Difesa russo intanto ha fatto sapere che nella notte i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 396 droni ucraini sul territorio della Federazione Russa e sulla Crimea. "Le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 396 droni ucraini di tipo aeronautico", si legge nel comunicato. Il ministero ha riferito che i velivoli senza pilota sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod, Brijansk, Vladimir, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Orenburg, Orel, Rostov, Rijazan, Tambov e Tula, oltre che nella regione di Mosca e in Crimea. Mosca non ha fornito nel comunicato citato ulteriori dettagli sulla distribuzione dei droni tra le diverse regioni.