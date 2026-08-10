Usa: "The Atlantic", Ucraina potrebbe essere il partner strategico giusto per industria militare

L'analisi sottolinea in particolare l'espansione dell'industria ucraina dei droni. Secondo l'analista militare Rob Lee, oltre l'80% delle perdite sul campo di battaglia nel conflitto russo-ucraino sarebbe ormai provocato da sistemi senza pilota, in larga parte prodotti dalla stessa Ucraina. Kiev ha inoltre autorizzato a luglio l'esportazione di armamenti e tecnologie per la difesa, anche perché la capacità produttiva nazionale supera in diversi comparti le risorse disponibili per acquistare l'intera produzione: secondo le stime riportate nell'articolo, tra il 40 e il 70 per cento di alcune capacità industriali rimarrebbe inutilizzato. Zelensky ha stimato la produzione ucraina in circa 10 milioni di droni all'anno, contro circa 100 mila negli Stati Uniti, mentre le aziende e le unità militari ucraine hanno maturato esperienza nell'adattamento di tecnologie commerciali e militari occidentali alle esigenze operative del conflitto. The Atlantic cita anche l'interesse di imprese statunitensi per hardware e licenze sviluppati in Ucraina e ricorda che specialisti ucraini hanno fornito agli Stati Uniti competenze nel contrasto ai droni durante il conflitto con l'Iran, contribuendo all'impiego del sistema di rilevamento Sky Map nelle basi statunitensi del Golfo Persico.