Ucraina, raid russi colpiscono tre navi cargo con materiale militare nel Mar Nero

Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. "A seguito degli attacchi condotti con droni, tre navi da carico che trasportavano materiale militare sono state danneggiate nel Mar Nero", si legge in una nota. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv, che secondo il dicastero trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari.