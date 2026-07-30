Ucraina, almeno otto morti in un attacco missilistico russo: sei a Kryvyi Rih, due sono bambine

Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. "In un villaggio alla periferia di Kryvyi Rih un missile balistico Iskander-M lanciato da Voronezh ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo due bambine e quattro adulti", ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale Oleksandr Vilkul. Non solo, come reso noto dalle autorità locali, anche a Kiev è morta una persona e un'altra a Poltava. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio".