Ucraina, almeno otto morti in un attacco missilistico russo: sei a Kryvyi Rih, due sono bambine
Le autorità e i media locali parlano di decessi anche a Kiev e a Poltava. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un "imminente e massiccio attacco"
© Afp
Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aree sono entrate in azione. In particolare, si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Kryvyi Rih.
Sei morti a Kryvyi Rih e non solo
Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. "In un villaggio alla periferia di Kryvyi Rih un missile balistico Iskander-M lanciato da Voronezh ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo due bambine e quattro adulti", ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale Oleksandr Vilkul. Non solo, come reso noto dalle autorità locali, anche a Kiev è morta una persona e un'altra a Poltava. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio".