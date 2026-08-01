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Kiev sotto attacco missilistico, sale a nove il bilancio delle vittime

Il sindaco Klyčko annuncia un nuovo attacco balistico sulla capitale e invita la popolazione a restare nei rifugi

01 Ago 2026 - 06:56
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Nuovo attacco missilistico su Kiev. L'attacco russo è avvenuto nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. "Esplosioni in città. Kiev sotto attacco balistico", ha scritto su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitalij Klyčko, invitando la popolazione a restare nei rifugi. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito ad almeno nove morti e 23 feriti. Le autorità continuano a monitorare la situazione nella capitale, mentre resta l'allerta per il rischio di ulteriori bombardamenti.

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