Kiev sotto attacco missilistico, sale a nove il bilancio delle vittime

Nuovo attacco missilistico su Kiev. L'attacco russo è avvenuto nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. "Esplosioni in città. Kiev sotto attacco balistico", ha scritto su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitalij Klyčko, invitando la popolazione a restare nei rifugi. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito ad almeno nove morti e 23 feriti. Le autorità continuano a monitorare la situazione nella capitale, mentre resta l'allerta per il rischio di ulteriori bombardamenti.