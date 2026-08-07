Media: "Putin potrebbe testare la determinazione della Nato con un attacco limitato"

L'Unione europea ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. L'Alta rappresentante per gli Affari esteri, Kaja Kallas, ha reso noto che sono state inserite nella lista nera altre cinque persone legate al complesso militare-industriale russo, spiegando che "ogni nuovo attacco contro l'Ucraina è un motivo in più per stringere la morsa sulla Russia". Secondo Kallas, con le difficoltà incontrate sul campo di battaglia, Mosca avrebbe intensificato la campagna di attacchi contro i civili e l'Ue dovrà continuare ad aumentare la pressione finché la guerra non terminerà.

