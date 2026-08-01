Mosca, esplode un ordigno in un bar: tre morti tra cui l'attentatrice, almeno 21 feriti | "Era in corso una festa con il capo dell'Aeronautica"

Attentato a Mosca. Una festa organizzata in un bar-caffè nel centro della capitale russa alla presenza del capo dell'Aeronautica, il generale Aleksandr Chaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno tre persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba - che una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto nel locale - è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel bar-caffè e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione.