Mosca, esplode un ordigno in un bar: tre morti tra cui l'attentatrice, almeno 21 feriti | "Era in corso una festa con il capo dell'Aeronautica"
La deflagrazione si è verificata nel locale "Balzi Rossi" in piazza Kudrinskaya. Tra le vittime una guardia di sicurezza che aveva impedito alla donna di entrare nel bar e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione
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Attentato a Mosca. Una festa organizzata in un bar-caffè nel centro della capitale russa alla presenza del capo dell'Aeronautica, il generale Aleksandr Chaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno tre persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba - che una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto nel locale - è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel bar-caffè e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione.
Cosa è successo
L'esplosione, che si è verificata nel bar Balzi Rossi, è avvenuta intorno alle 20:10 di sabato 1 agosto. Una task force investigativa della Direzione generale del ministero degli Interni della Russia, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, si è precipitata sul posto, scrive Tass. Poi l'annuncio del Comitato antiterrorismo russo: "Un ordigno artigianale è detonato in un ristorante in piazza Kudrinskaya, uccidendo tre persone".
Un testimone oculare ha riferito all'agenzia Ria Novosti che i primi servizi di emergenza e le ambulanze sono arrivati molto rapidamente, nel giro di un paio di minuti, come testimoniano alcuni canali Telegram russi che hanno diffuso il video sull'accaduto. Una residente di un palazzo di piazza Kudrinskaya ha detto ai giornalisti di essere corsa in strada e di aver visto uomini e donne in abiti eleganti uscire dal locale a piedi nudi, tenendo in mano le scarpe.
"In corso un compleanno"
Per il sito Astra, nel locale si stava svolgendo una festa con il generale dell'Aeronautica, che aveva assunto l'incarico un mese e mezzo fa. Numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate fuori. Secondo il giornalista russo Oleg Kashin, rilanciato dai media ucraini, nel locale si stava svolgendo un party di compleanno proprio per il capo dell'Aeronautica. Mancano ancora conferme ufficiali.
Una lunga scia di attentati in Russia
La Russia è stata in passato bersaglio di numerosi atti terroristici, anche a Mosca. Dall'inizio della guerra in Ucraina nel 2022, i servizi di intelligence ucraini hanno rivendicato, o sono stati accusati di diversi omicidi o tentati omicidi di ufficiali militari russi e figure pubbliche sostenitrici del conflitto. Negli ultimi anni, diversi generali russi e funzionari locali insediati da Mosca nei territori ucraini occupati sono rimasti uccisi o feriti in attentati dinamitardi.