Russia, droni ucraini colpiscono due magazzini a San Pietroburgo

Due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Uno degli incendi è divampato nel magazzino Wildberries di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsky, alle porte di San Pietroburgo. La struttura serve l'area metropolitana della città. Secondo il canale telegram Astra, nel corso della mattinata sarebbero stati colpiti complessivamente due depositi dell'azienda, uno a San Pietroburgo e l'altro nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.