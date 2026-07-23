Speciale Guerra Ucraina
intanto nuovi attacchi ucraini contro la Russia

Ucraina, Lavrov e Rubio si sono incontrati a Manila: "Concentrati sul conflitto"

Mentre Kiev accusa: "Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro Paesi Nato". Intanto attacco ucraino in Crimea: almeno un morto e quattro feriti

23 Lug 2026 - 08:02
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Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della Tass. Durante il colloquio, le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea: almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa: "Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro Paesi Nato".

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L'incontro Lavrov-Rubio

 Sempre secondo la Tass, Rubio si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti statunitensi prima del suo incontro con Lavrov, avvenuto a margine degli eventi relativi all'Asean a Manila, presso il Philippine International Convention Center. In particolare, una giornalista ha chiesto a Rubio se avrebbe chiesto a Lavrov, durante l'incontro, se la Russia stesse aiutando l'Iran a colpire obiettivi. Il Segretario di Stato americano è rimasto in silenzio.

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Annunciando l'incontro il giorno precedente, Lavrov aveva dichiarato di voler chiedere al suo omologo americano il punto di vista della Casa Bianca sulle prospettive di risoluzione del conflitto in Ucraina. Da parte sua, Rubio ha confermato di voler discutere anche lui la questione ucraina con il ministro degli Esteri russo.

Attacco ucraino in Crimea: almeno un morto e quattro feriti

 Un attacco ucraino in Crimea ha ucciso un civile e ne ha feriti altri quattro, tra cui due bambini, secondo quanto riportato dal governatore del territorio annesso alla Russia nel 2014, Sergei Aksyonov. "Un civile è morto e altri quattro, tra cui due bambini, sono rimasti feriti a seguito dell'attacco notturno del nemico contro la Repubblica di Crimea", ha scritto Aksyonov sulla piattaforma social Max.

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Una vittima anche nell'oblast di Belgorod. Un civile è rimasto ucciso e un altro ferito a seguito di un attacco di un drone ucraino nella regione russa come dichiarato il centro regionale di risposta alle crisi. "Nel distretto di Shebekinsky, un civile è stato ucciso e un altro ferito a seguito di un attacco delle forze armate ucraine, un drone ha colpito un veicolo commerciale leggero, un uomo è morto sul posto", ha affermato il centro sui social. Un autista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni con multiple ferite da schegge al torace, all'addome e alla coscia, aggiunge il comunicato.

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Kiev accusa: "Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro Paesi Nato"

 La Russia sta preparando provocazioni sotto falsa bandiera contro i Paesi della Nato per minare la fiducia degli alleati nell'Ucraina. Lo riporta Ukrinform, citando una dichiarazione su Telegram di Andrii Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina.

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"La Russia sta preparando provocazioni sotto falsa bandiera contro i Paesi della Nato. In particolare, potrebbe utilizzare droni travestiti da ucraini per effettuare attacchi contro gli Stati baltici e provocazioni contro la Polonia per minare la fiducia nell'Ucraina", ha scritto Kovalenko. Kovalenko ha aggiunto che a pianificare queste operazioni è il Gru (l'agenzia di intelligence militare estera) mentre potrebbe essere coinvolto anche il servizio Svr (l'agenzia di intelligence estera civile). Ukrinform ricorda che il vice primo ministro polacco e ministro della Difesa nazionale Władysław Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che la Russia potrebbe preparare provocazioni contro la Polonia utilizzando i droni ucraini.

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