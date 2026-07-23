Ucraina, Lavrov e Rubio si sono incontrati a Manila: "Concentrati sul conflitto"

Una vittima anche nell'oblast di Belgorod. Un civile è rimasto ucciso e un altro ferito a seguito di un attacco di un drone ucraino nella regione russa come dichiarato il centro regionale di risposta alle crisi. "Nel distretto di Shebekinsky, un civile è stato ucciso e un altro ferito a seguito di un attacco delle forze armate ucraine, un drone ha colpito un veicolo commerciale leggero, un uomo è morto sul posto", ha affermato il centro sui social. Un autista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni con multiple ferite da schegge al torace, all'addome e alla coscia, aggiunge il comunicato.