Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno due morti e cinque feriti

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Prima l'allarme dell'aeronautica ucraina a segnalare l'avvicinamento di diversi missili balistici, poi una serie di esplosioni. Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini.
L'attacco dopo la visita di von der Leyen
Il raid è avvenuto nel quartiere di Darnytskyi, dove detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e due persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere di Sviatoshynskyi, nella parte occidentale di Kiev. Questo attacco arriva poche ore dopo la visita a Kiev della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione europea e l'Ucraina.
La risposta ucraina
La base aerea russa Engels-2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Lo riferiscono alcuni canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. Situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina, la base aerea di Engels ospita il 184/o Reggimento di aviazione da bombardamento pesante e il 121/o Reggimento di aviazione da bombardamento pesante. Al suo interno sono custoditi bombardieri strategici russi utilizzati per attacchi aerei, tra cui il Tupolev Tu-95, il Tupolev Tu-22 e il Tupolev Tu-160.