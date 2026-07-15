Ucraina, si dimette il ministro della Difesa Fedorov: continua il rimpasto deciso da Zelensky

Il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha annunciato le proprie dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. La decisione arriva dopo l'avvicendamento che ha coinvolto anche la premier Yulia Svyrydenko. A rendere nota la scelta è stato lo stesso Fedorov con un messaggio pubblicato su Telegram. "È stato un grande onore servire il popolo ucraino come ministro della Difesa", ha scritto, ripercorrendo l'attività svolta durante il mandato. Nel lungo messaggio, il ministro uscente ha elencato i risultati raggiunti dal dicastero sotto la sua guida, senza nascondere anche le criticità e gli obiettivi non pienamente centrati.