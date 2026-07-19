Ucraina, missili russi su tutto il territorio: 20 morti e oltre 140 feriti

Nella regione di Kherson, gli attacchi russi nelle ultime 24 ore hanno ucciso due persone e ferito altre 29, tra cui quattro bambini, secondo quanto dichiarato dal governatore Oleksandr Prokudin. Nella regione orientale di Donetsk, ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. Nella regione di Dnipropetrovsk, una persona è stata uccisa dagli attacchi con droni russi, come annunciato dal governatore Oleksandr Haznha. In un attacco missilistico notturno contro la regione di Odessa, ha dichiarato il governatore Oleh Kiper, tre persone sono morte, tra cui un ragazzo di 16 anni. Altre 12 sono rimaste ferite, tra cui un bambino di due anni e una ragazza di 17.