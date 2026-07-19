Ucraina, missili russi su tutto il territorio: 20 morti e oltre 140 feriti

Una persona è rimasta uccisa e altre 17 sono rimaste ferite in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito Kiev nella notte. Lo riporta il Kyiv Independent. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e incendiati. Secondo i giornalisti del quotidiani presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e all'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 ora locale, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora. Alle 3.14 (ora locale) è stato dichiarato il cessato allarme.
L'attacco russo
Secondo quanto riferito dall'aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici Zircon e altri sei missili. Il presidente Volodymyr Zelensky ha descritto il bombardamento come uno dei "più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev" condotti da Mosca.
Poche ore dopo l'attacco alla capitale, un missile russo ha colpito il terminal dell'azienda postale Nova Poshta nella periferia di Kharkiv. L'attacco, secondo quanto riferito dal governatore Oleh Syniehubov, ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite almeno altre 19 mentre, in altri raid dell'omonima regione, due persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite. Un attacco con droni, invece, contro un edificio residenziale nella città di Izium ha ferito 17 persone, tra cui un bambino di un anno, ha aggiunto Syniehubov.
I raid su Sumy e Kherson
Nella vicina regione di Sumy, la Russia ha attaccato il capoluogo regionale, colpendo aree residenziali e industriali. Lo ha reso noto il governatore Oleh Hryhorov, spiegando che il corpo di un uomo è stato trovato sotto le macerie e altre tre persone sono state ricoverate in ospedale dopo l'attacco. In altri attacchi nella regione di Sumy, una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite, ha aggiunto Hryhorov.
Nella regione di Kherson, gli attacchi russi nelle ultime 24 ore hanno ucciso due persone e ferito altre 29, tra cui quattro bambini, secondo quanto dichiarato dal governatore Oleksandr Prokudin. Nella regione orientale di Donetsk, ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. Nella regione di Dnipropetrovsk, una persona è stata uccisa dagli attacchi con droni russi, come annunciato dal governatore Oleksandr Haznha. In un attacco missilistico notturno contro la regione di Odessa, ha dichiarato il governatore Oleh Kiper, tre persone sono morte, tra cui un ragazzo di 16 anni. Altre 12 sono rimaste ferite, tra cui un bambino di due anni e una ragazza di 17.