Ucraina, attacco russo nel porto di Odessa: colpite due navi e infrastrutture

Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa Tass, che riprende le forze armate russe. Inoltre, è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.