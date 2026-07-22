Ucraina, attacco russo nel porto di Odessa: colpite due navi e infrastrutture

Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa Tass, che riprende le forze armate russe. Inoltre, è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.
Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta a Odessa, ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. "Una batteria del sistema missilistico costiero Nettuno delle forze armate ucraine è stata colpita nella zona residenziale di Kovalivka", si legge nella dichiarazione delle forze armate di Mosca.