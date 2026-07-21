Ucraina, Zelensky rimuove Syrskyi da capo delle forze armate: al suo posto Drapatyi

Dopo giorni di proteste in Ucraina, scoppiate per la rimozione del popolarissimo ministro della Difesa ucraino, Ivan Fedorov, il presidente Zelensky ha ceduto e ha rimosso dall'incarico il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi. Al suo posto, sale il comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatyi. "Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapatyi. "Sono grato a Oleksandr Syrskyi e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina", ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram.

