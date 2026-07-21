Ucraina, attacco russo su Kharkiv: due morti

"Nel villaggio di Shevchenkove è morto un uomo di 68 anni, una donna di 20 anni è rimasta ferita e altre 7 persone hanno avuto una reazione acuta da stress; nella città di Kharkiv una donna di 64 anni è rimasta ferita, reazioni acute da stress si sono verificate in uomini di 48 e 60 anni, una donna di 37 anni e una ragazza di 13 anni; nella città di Izyum un uomo di 24 anni è rimasto ferito; nel villaggio di Kam'yana Yaruga, comune di Chuhuyiv, un uomo di 63 anni è rimasto ferito; una persona è morta nel villaggio di Kostyantynivka, comune di Zolochiv (i dettagli sono in fase di accertamento)", ha informato Synegubov, secondo quanto riferisce l'agenzia ucraina Interfax.
Raid russi su Sumy
Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Hryhorov. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso, nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di otto anni e una ragazza di 16 anni, ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Hryhorov ha inoltre riferito che, dopo il primo attacco, si sono verificati altri due raid nella stessa area della città e che uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi.