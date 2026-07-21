Ucraina, attacco russo su Kharkiv: due morti

"Nel villaggio di Shevchenkove è morto un uomo di 68 anni, una donna di 20 anni è rimasta ferita e altre 7 persone hanno avuto una reazione acuta da stress; nella città di Kharkiv una donna di 64 anni è rimasta ferita, reazioni acute da stress si sono verificate in uomini di 48 e 60 anni, una donna di 37 anni e una ragazza di 13 anni; nella città di Izyum un uomo di 24 anni è rimasto ferito; nel villaggio di Kam'yana Yaruga, comune di Chuhuyiv, un uomo di 63 anni è rimasto ferito; una persona è morta nel villaggio di Kostyantynivka, comune di Zolochiv (i dettagli sono in fase di accertamento)", ha informato Synegubov, secondo quanto riferisce l'agenzia ucraina Interfax.