Ucraina, missili russi colpiscono una nave mercantile turca: 5 morti | "L'impatto ha provocato un incendio"

La marina ucraina riferisce, inoltre, che ci sono altri cinque dispersi, mentre "otto membri dell'equipaggio sono stati evacuati e trasportati in un ospedale a Odessa".



Non si conosce ancora la sorte di altri cinque membri dell'equipaggio. Le ricerche tuttavia proseguono. "Sono in corso le verifiche circa lo stato tecnico della nave, sono state mobilitate unità della Marina Militare delle Forze Armate dell'Ucraina e del Servizio di ricerca e soccorso marittimo per prestare soccorso", si legge.