Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: due morti e oltre 40 feriti

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Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui otto bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani e uno di nove piani nella città. L'attacco ha distrutto due piani dell'edificio di cinque piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia.
Colpito un terminal logistico
Federov ha riferito che un terminal logistico è stato colpito in città, aggiungendo che si sono registrati danni significativi al "settore privato", senza però fornire dettagli specifici su cosa sia stato colpito. Alcune vittime sono state estratte dalle macerie dai soccorritori. Non sono state fornite immediatamente informazioni sulle condizioni dei feriti. Zaporizhzhia, un'importante città industriale nell'Ucraina sudorientale, è diventata una città di prima linea durante l'invasione su vasta scala da parte della Russia. Situata a circa 20 chilometri (12 miglia) dal campo di battaglia, è un bersaglio frequente degli attacchi russi. La sua vicinanza permette a Mosca di colpirla con un'ampia gamma di armi. L’attacco alla città arriva poche ore dopo che la Russia ha lanciato uno dei suoi più grandi attacchi missilistici balistici contro Kiev nella notte del 19 luglio. L'attacco ha causato almeno un morto e 17 feriti a Kiev e nelle regioni circostanti.
La risposta: oltre 400 droni su Mosca
Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, spiegando che "più di 400 droni nemici" erano diretti verso la regione. Di questi, 85 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Separatamente, l'agenzia russa Tass riferisce che sei persone, tra cui tre cittadini stranieri, sono state ricoverate all'ospedale di Domodedovo con ferite da esplosione. Non è stato chiarito se i feriti siano collegati all'attacco con droni. Come riporta Rbc-Ucraina, citando alcuni canali Telegram russi, alcuni messaggi delle autorità russe non specificavano che i velivoli fossero stati intercettati in avvicinamento alla capitale, circostanza che potrebbe indicare che alcuni abbiano raggiunto l'area di Mosca. Tra gli obiettivi colpiti vi sarebbe un deposito petrolifero a Podolsk, nella regione di Mosca, dove sono stati segnalati diversi incendi. Alcuni video diffusi online mostrerebbero inoltre un rogo in un magazzino della società Wildberries, evacuato in via precauzionale.