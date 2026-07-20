Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: due morti e oltre 40 feriti

Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, spiegando che "più di 400 droni nemici" erano diretti verso la regione. Di questi, 85 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Separatamente, l'agenzia russa Tass riferisce che sei persone, tra cui tre cittadini stranieri, sono state ricoverate all'ospedale di Domodedovo con ferite da esplosione. Non è stato chiarito se i feriti siano collegati all'attacco con droni. Come riporta Rbc-Ucraina, citando alcuni canali Telegram russi, alcuni messaggi delle autorità russe non specificavano che i velivoli fossero stati intercettati in avvicinamento alla capitale, circostanza che potrebbe indicare che alcuni abbiano raggiunto l'area di Mosca. Tra gli obiettivi colpiti vi sarebbe un deposito petrolifero a Podolsk, nella regione di Mosca, dove sono stati segnalati diversi incendi. Alcuni video diffusi online mostrerebbero inoltre un rogo in un magazzino della società Wildberries, evacuato in via precauzionale.