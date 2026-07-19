Papa Leone: "Apprensione per le guerre, non dimentichiamo chi muore a causa dei conflitti"

"Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi Paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera". Così Papa Leone XIV dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, rivolgendosi a fedeli e pellegrini presenti.
Giro a sorpresa tra i fedeli
Al termine il Papa si è concesso alla folla dei fedeli anche compiendo un giro tra loro in golf cart per stringere mani e benedire i bambini. Tanti gli stendardi dei pellegrini presenti a Castel Gandolfo: c'è chi sventola la bandiera ucraina, chi quella del Brasile, chi quella della Spagna. Il pontefice, prima di lasciare il piazzale, si è anche avvicinato a salutare un bambino con la maglia dell'Argentina di Messi.