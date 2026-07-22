Non è la prima volta che la showgirl affronta pubblicamente questo tema. Già nel 2023, durante un viaggio a Mosca insieme alla madre e al figlio, aveva condiviso sui social alcuni momenti del soggiorno, rivendicando con orgoglio la propria identità. In quell'occasione aveva scritto di non vergognarsi delle sue origini, definendosi "metà russa e metà napoletana" e celebrando il ruolo dell'arte e della cultura come strumenti capaci di favorire amore, pace, speranza e dialogo tra i popoli.