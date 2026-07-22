Ornella Muti e Naike Rivelli © IPA
Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno deciso di compiere un passo importante che le lega ancora di più alle proprie origini. Le due hanno infatti presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa, una scelta annunciata dalla stessa Rivelli in un'intervista rilasciata all'agenzia russa Ria Novosti. Alla base della richiesta, spiegano, c'è il desiderio di sentirsi pienamente a casa e di riconnettersi con le radici familiari, un tema che negli ultimi anni è stato spesso al centro delle loro dichiarazioni pubbliche.
La richiesta della cittadinanza russa
A rendere nota la decisione è stata Naike Rivelli, cantante e influencer, che ha spiegato come la domanda sia stata presentata insieme alla madre Ornella Muti. Secondo quanto dichiarato, la scelta nasce dal forte legame con la storia familiare e dalla volontà di valorizzare le proprie origini.
"Stiamo chiedendo la cittadinanza russa per sentirci davvero a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici", ha affermato Rivelli nell'intervista all'agenzia Ria Novosti.
Il rapporto con la Russia e il ricordo delle proprie origini
Nel corso dell'intervista, Naike Rivelli ha ribadito l'affetto che lei e la madre nutrono nei confronti della Russia, sottolineando come molti italiani apprezzino il Paese, la sua cultura e il suo popolo. Ha inoltre ricordato il sostegno ricevuto dall'Italia da parte della Russia durante la pandemia di Covid-19, un aspetto che, a suo giudizio, non dovrebbe essere dimenticato.
Non è la prima volta che la showgirl affronta pubblicamente questo tema. Già nel 2023, durante un viaggio a Mosca insieme alla madre e al figlio, aveva condiviso sui social alcuni momenti del soggiorno, rivendicando con orgoglio la propria identità. In quell'occasione aveva scritto di non vergognarsi delle sue origini, definendosi "metà russa e metà napoletana" e celebrando il ruolo dell'arte e della cultura come strumenti capaci di favorire amore, pace, speranza e dialogo tra i popoli.
Le polemiche che hanno accompagnato Ornella Muti
Il rapporto di Ornella Muti con la Russia è stato più volte al centro del dibattito pubblico. Negli anni l'attrice è stata spesso criticata per la vicinanza mostrata nei confronti del Paese e della figura del presidente Vladimir Putin.
Tra gli episodi più noti figura la vicenda giudiziaria conclusasi nel 2019 con la sentenza definitiva della Corte di Cassazione per falso e truffa. Il caso risaliva al dicembre 2010, quando l'attrice annullò uno spettacolo teatrale a Pordenone presentando un certificato medico, salvo poi prendere parte, quella stessa sera, a un evento benefico al quale era presente anche il leader russo.
Le visite recenti e le critiche sui social
Le polemiche non hanno però modificato la posizione di Ornella Muti e Naike Rivelli. Nel marzo 2024 entrambe si sono recate a Sochi in occasione dell'inaugurazione di un murale dedicato all'attrice, realizzato dall'artista Jorit. Durante il viaggio hanno partecipato anche al Forum della gioventù di Sochi.
In quell'occasione Naike Rivelli aveva raccontato attraverso i social di aver potuto esprimere liberamente le proprie opinioni, parlando di temi come la pace e l'ecofashion. Ornella Muti, invece, aveva definito emozionante l'incontro con i giovani russi, spiegando di aver percepito un forte affetto e una grande ammirazione nei suoi confronti.
Quelle dichiarazioni suscitarono numerose reazioni sul web. Tra i commenti più critici comparve anche chi invitava madre e figlia a trasferirsi definitivamente in Russia se ritenevano di sentirsi così libere. Ora, con la richiesta ufficiale della cittadinanza, il legame con il Paese compie un nuovo passo, destinato ad alimentare nuovamente il dibattito.