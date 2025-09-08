Naike Rivelli e Roberto Marzano, imprenditore edile di origini calabresi, fanno coppia da quasi un decennio. La loro storia, come ha raccontato la stessa Rivelli, è nata per caso durante un incontro di lavoro legato a un progetto di case prefabbricate ecosostenibili. Da lì, la collaborazione professionale si è trasformata in un legame profondo, fino a diventare amore vero. “Non me lo aspettavo – ha confidato Naike – ci ho messo sei mesi a capire che stava nascendo qualcosa. Il nostro rapporto è iniziato con un sogno condiviso, ma presto ho compreso che l’interesse andava ben oltre il lavoro”.