Cerimonia intima e semplice per il sì al compagno Roberto Marzano
Dopo otto anni d’amore, Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha detto “sì” al compagno Roberto Marzano. Il matrimonio si è svolto il 6 settembre con una cerimonia civile intima e semplice nella tenuta di famiglia in provincia di Alessandria, seguita da una festa condivisa sui social dagli amici più vicini e dai parenti. A prendere il bouquet lanciato dalla sposa è stata la sorella: “La prossima sarà Carolina sister, troppo bello!” ha commentato Naike.
Naike Rivelli e Roberto Marzano, imprenditore edile di origini calabresi, fanno coppia da quasi un decennio. La loro storia, come ha raccontato la stessa Rivelli, è nata per caso durante un incontro di lavoro legato a un progetto di case prefabbricate ecosostenibili. Da lì, la collaborazione professionale si è trasformata in un legame profondo, fino a diventare amore vero. “Non me lo aspettavo – ha confidato Naike – ci ho messo sei mesi a capire che stava nascendo qualcosa. Il nostro rapporto è iniziato con un sogno condiviso, ma presto ho compreso che l’interesse andava ben oltre il lavoro”.
Per Naike e Roberto Lo scorso luglio, la figlia di Ornella Muti (la diva ha compiuto 70 anni) aveva annunciato la scelta di un matrimonio intimo e lontano dai riflettori. Pochi invitati, solo la famiglia e gli amici più stretti, per celebrare un giorno speciale. “In maniera molto umile, perché i matrimoni umili sono quelli che durano di più", aveva detto Naike mostrando le pubblicazioni di nozze.
Da giovanissima Naike Rivelli è stata legata a Christian Cetorelli, conosciuto ai tempi della scuola. A 22 anni è diventata mamma di Akash, il suo unico figlio. Dopo la fine della storia con Christian, l'attrice si è sposata con l'attore e doppiatore tedesco Manou Lubowski, ma il matrimonio è durato solo nove mesi. Successivamente ha amato Siria De Fazio, ex concorrente del Grande Fratello, con cui ha fatto coppia per diverso tempo. Durante il programma "Pechino Express" si è innamorata perdutamente di Yari Carrisi (figlio di Al Bano e Romina). Infine, dopo un lungo periodo da single, ha trovato la felicità con Roberto Marzano.
