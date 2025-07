Naike Rivelli presto sposa: ecco la data del matrimonio

Il futuro marito le ha fatto battere il cuore otto anni fa, quando Naike era ormai rassegnata a passare il resto della sua vita da single. Conquistarla per Roberto non è stato affatto semplice, ma dopo sei mesi di corteggiamento è riuscito a farla ricredere sull'amore. I due hanno molte cose in comune e hanno coltivato il loro sentimento lontano dallo showbiz, rifugiandosi in campagna. Anche la cerimonia rifletterà il loro modo di essere e Naike ha fatto sapere che sarà intima e molto semplice.