Naike Rivelli sposa: "Sono tornata a credere nell'amore"

Ospite a "Verissimo" l'attrice racconta le nozze con Roberto Marzano: "Da 8 anni dimostra con i fatti"
© Da video
A "Verissimo" Naike Rivelli ripercorre la gioia delle nozze celebrate il 6 settembre scorso con Roberto Marzano suo compagno da 8 anni. "Tra noi non è cambiato molto ma è stato molto emozionante, sono felice", racconta l'artista.
Per Naike Rivelli si tratta del secondo matrimonio dopo quello contratto nel 2002 con l'attore tedesco Manou Lubowski e durato appena 8 mesi. "Ero così giovane che non ricordo quasi niente e invece questa volta ci sono andata con molta più consapevolezza", spiega. Dopo anni di chiusura l'attrice confida che l'incontro con Marzano le ha fatto "ritrovare la speranza" nell'amore. "Da 8 anni ogni giorno lo dimostra con i fatti, dal caffè che mi porta tutte le mattine alla fiducia e al rispetto trasmessi senza la pretesa di voler cambiare l'altro", racconta l'attrice.
"Ci siamo incontrati da adulti, entrambi con dei figli grandi e un matrimonio alle spalle, ci eravamo ripromessi di non sposarci di nuovo e invece è successo", dice Rivelli. E sulla cerimonia nella tenuta di famiglia in Piemonte che ha visto la partecipazione della madre Ornella Muti, dei parenti e degli amici più stretti, l'artista spiega di "essersi divertita" e "di aver urlato e riso come una matta" tanto da aver perso momentaneamente l'uso della voce.
Commenti (0)