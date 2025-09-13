Naike Rivelli sposa: "Sono tornata a credere nell'amore"

"Ci siamo incontrati da adulti, entrambi con dei figli grandi e un matrimonio alle spalle, ci eravamo ripromessi di non sposarci di nuovo e invece è successo", dice Rivelli. E sulla cerimonia nella tenuta di famiglia in Piemonte che ha visto la partecipazione della madre Ornella Muti, dei parenti e degli amici più stretti, l'artista spiega di "essersi divertita" e "di aver urlato e riso come una matta" tanto da aver perso momentaneamente l'uso della voce.