Xenia Fedorova, farà ricorso l'opinionista filo-russa espulsa dalla Francia

Ex direttrice del canale filo-russo Rt France, messo al bando dall'Unione europeo dal marzo 2022 e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, Fedorova difende regolarmente posizioni pro-Cremlino nei media del miliardario bretone, Vincent Bolloré, in particolare, su CNews e radio Europe 1. La donna, inoltre, è anche editorialista per Jdnews. In una nota, i datori di lavori di Fedorova, Canal+ e Lagardère, entrambi legati a Bolloré, denunciano un ''oltraggio particolarmente grave alla libertà di espressione''.