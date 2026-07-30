"VOCE DEL CREMLINO"

Xenia Fedorova, farà ricorso l'opinionista filo-russa espulsa dalla Francia

I datori di lavoro della giornalista: "Oltraggio particolarmente grave alla libertà di espressione"

30 Lug 2026 - 10:33
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Xenia Fedorova, opinionista filo-russa da anni residente a Parigi, presenterà ''immediatamente ricorso'' contro la decisione delle autorità francesi di espellerla dal territorio nazionale. Lo fa sapere il suo avvocato Emmanuel Piwnica, sottolineando che Fedorova è ''una giornalista'' a pieno titolo.

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Le accuse di Parigi

  La donna è accusata di essere una pedina delle ''campagne di disinformazione pilotate dalle autorità russe" per ''destabilizzare l'ordine pubblico'' della Francia. Un tema delicatissimo, anche in vista delle elezioni presidenziali del 2027.

Il decreto di espulsione

  Secondo fonti ben informate, la giornalista Fedorova ha l'obbligo di dimora e deve presentarsi, ogni giorno, in commissariato, in attesa dell'espulsione. Non può, dunque, continuare a svolgere il proprio lavoro in modo normale.

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Il profilo di Fedorova

 Ex direttrice del canale filo-russo Rt France, messo al bando dall'Unione europeo dal marzo 2022 e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, Fedorova difende regolarmente posizioni pro-Cremlino nei media del miliardario bretone, Vincent Bolloré, in particolare, su CNews e radio Europe 1. La donna, inoltre, è anche editorialista per Jdnews. In una nota, i datori di lavori di Fedorova, Canal+ e Lagardère, entrambi legati a Bolloré, denunciano un ''oltraggio particolarmente grave alla libertà di espressione''.

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