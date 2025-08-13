La musica classica è diventata in Iran uno strumento di protesta: ecco come

Poi, nel settembre del 1980, iniziò la guerra tra Iran e Iraq. Anche i guardiani della rivoluzione khomeinista capirono che la musica poteva tornare a quel punto utile, per migliorare il morale del popolo e per la stretta propaganda. Venne quindi riammessa la musica tradizionale e quella religiosa, con buona pace di tutti quei musicisti che si trovarono in mezzo al guado: chiedendosi se quello che suonavano fosse lecito o illecito. Soprattutto la classica fece porre degli interrogativi, anche perché negli anni nemmeno i capi della neonata Repubblica islamica sembravano avere bene in mente come comportarsi con questa tipologia di musica, che non aveva testi censurabili ma affondava saldamente le sue radici nell'odiato Occidente. Così, tra un tira e molla e l'altro, la musica classica ha cercato la sua strada, diventando un elegante strumento di protesta, perennemente a rischio censura.