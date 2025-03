La pianista Beatrice Rana presenta "Bach Keyboard Concertos"

Nell’album, anticipato dal primo movimento "L’Allegro dal Concerto No.1 in Re minore BWV 1052" e dal celebre "Largo dal Concerto No.5 in Fa minore BWV 1056", Beatrice Rana si impegna in un dialogo intimo e illuminante con l'orchestra d'archi Amsterdam Sinfonietta, guidata dal primo violino e direttore artistico Candida Thompson, in quattro concerti per tastiera del compositore tedesco: "BWV 1052 in Re minore", "BWV 1053 in Mi maggiore", "BWV 1054 in Re maggiore" e "BWV 1056 in Fa minore".