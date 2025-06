Reza Pahlavi, chi è il figlio dello Scià amico di Netanyahu pronto a guidare la transizione

All'epoca, in quel gennaio di 46 anni fa, la versione ufficiale era che la famiglia dello Scià andava in vacanza. In realtà quello era un addio definitivo dei regnanti, che fuggivano dal Paese mentre prendevano il potere gli uomini della Rivoluzione islamica, che trasformarono l'Iran da monarchia in repubblica islamica sciita. Nell'aereo erano stati caricati tutti i beni che la famiglia era riuscita a radunare. Lo Scià volò fino ad Assuan, dove ad accoglierlo c'era il presidente egiziano Anwar Sadat, che sarebbe stato ucciso al Cairo il 6 ottobre 1981 dopo aver avviato le trattative di pace con Israele.