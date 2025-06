Iran, da Reza Pahlavi appello alla diserzione: "Il regime è allo stremo"

“Penso che, nell’ottica di una riconciliazione nazionale, soprattutto per non fare come in Iraq, dobbiamo preparare un massimo di inclusività possibile, sia nel quadro militare e paramilitare ma anche civile, che è parte della soluzione”, ha aggiunto. L’obiettivo dichiarato è una “transizione controllata e stabile per un avvenire democratico” dell’Iran.