In Germania

Ritrovato drone con esplosivo all'aeroporto di Lipsia: "Non è scoppiato per l'innesco difettoso"

Sono in corso le indagini a cui starebbero partecipando anche funzionari Nato. La collisione di un aereo DHL con un oggetto sconosciuto solleva molti dubbi

05 Ago 2026 - 14:03
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© Afp

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È scattato l'allarme in Germania per un drone con esplosivo trovato vicino a un aereo della compagnia ucraina Antonov Airlines fermo all'aeroporto di Lipsia. Solo un difetto del dispositivo ha evitato la detonazione. L'allarme ha provocato la sospensione dei voli da e per lo scalo tedesco nella notte tra il 4 e il 5 agosto, che sono deviati verso altri aeroporti. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina, da quando la Russia ha lanciato l'invasione su larga scala del Paese confinante nel febbraio del 2022. 

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L'esplosivo artigianale

  Stando a quanto riportato da quotidiano tedesco Bild, quello ritrovato sul drone è un ordigno artigianale, assemblato con benzina e fertilizzanti: l'esplosivo - si vede dalle immagini pubblicate dalla testata tedesca - era fissato al drone con un innesco e, dai test risultati positivi, conteneva nitrato. Solo un difetto dell'ordigno ha evitato la tragedia: non c'è stata alcuna detonazione perché la miccia era difettosa. Gli artificieri, con l'aiuto di un robot, hanno isolato l'area e rimosso il detonatore all'interno del drone per farlo analizzare. Non si esclude una minaccia ibrida russa e un atto di sabotaggio e, per questo motivo, alle indagini starebbero partecipando anche inquirenti della Nato. 

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L'aereo-cargo della DHL

  Quando è scattato l'allarme, l'aeroporto di Lipsia è stato chiuso alle 23,40. Un aereo commerciale che proveniva da Mallorca è stato dirottato su Norimberga. Nel frattempo un aereo-cargo del colosso della logistica DHL era già partito per atterrare nello scalo tedesco. Ma a 400 metri di altezza nei cieli di Lipsia, il mezzo si è scontrato con un oggetto non identificato, riportando danni nella parte frontale del velivolo. L'aereo-cargo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, a 200 chilometri a nord-ovest del centro militare. Successivamente, "è stato rinvenuto un oggetto nell'area della pista sud", il che ha portato all'utilizzo di un robot artificiere e all'apertura di un'indagine. Non è chiaro, quindi, se le due vicende siano legate. Il governo federale, in conferenza stampa, ha anticipato che "le indagini sono in corso".

Stando a quanto dichiarato dal ministero dell'Interno tedesco, l'aereo-cargo avrebbe dovuto atterrare a Lipsia, ma "ha poi dovuto interrompere la manovra di atterraggio". "Ha quindi urtato un oggetto", ha aggiunto, precisando che in seguito è atterrato in sicurezza ad Hannover. Le autorità della Bassa Sassonia non escludono che l'oggetto misterioso colpito dall'aereo-cargo sia stato proprio il drone.
 

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