Ritrovato drone con esplosivo all'aeroporto di Lipsia: "Non è scoppiato per l'innesco difettoso"

Stando a quanto riportato da quotidiano tedesco Bild, quello ritrovato sul drone è un ordigno artigianale, assemblato con benzina e fertilizzanti: l'esplosivo - si vede dalle immagini pubblicate dalla testata tedesca - era fissato al drone con un innesco e, dai test risultati positivi, conteneva nitrato. Solo un difetto dell'ordigno ha evitato la tragedia: non c'è stata alcuna detonazione perché la miccia era difettosa. Gli artificieri, con l'aiuto di un robot, hanno isolato l'area e rimosso il detonatore all'interno del drone per farlo analizzare. Non si esclude una minaccia ibrida russa e un atto di sabotaggio e, per questo motivo, alle indagini starebbero partecipando anche inquirenti della Nato.