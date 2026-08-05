Ucraina, raid russi con missili balistici sulla capitale Kiev: almeno 15 morti
Come riferito dalle autorità, ci sarebbero anche più di 50 feriti. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha annunciato: "Forze di difesa aerea operative"
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Quindici morti e oltre 50 feriti: sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale Ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche incendi nei magazzini nei distretti di Obolonsky, Desnyansky e Svyatoshynsky.
Gli attacchi
"Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche, e diverse esplosioni sono state udite in città". L'amministrazione militare di Kiev ha annunciato così, intorno alla mezzanotte ora italiana, i raid da parte della Russia. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha subito reso noto che "le forze di difesa aerea sono operative nella capitale e nella regione circostante".
I danni si verificano su tutto il territorio. Nel distretto di Obolonskyi, un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Desnianskyi, ha detto Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino a un edificio residenziale.
Escalation
Da diversi mesi, la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due Paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.