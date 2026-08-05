Ucraina, raid russi con missili balistici sulla capitale Kiev: almeno 15 morti

"Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche, e diverse esplosioni sono state udite in città". L'amministrazione militare di Kiev ha annunciato così, intorno alla mezzanotte ora italiana, i raid da parte della Russia. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha subito reso noto che "le forze di difesa aerea sono operative nella capitale e nella regione circostante".