Russia, frammento di un drone cade su una spiaggia sul Mar Nero: sei vittime tra cui tre bambini
La notizia diffusa dal governatore della regione Veniamin Kondratyev che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili
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Sei morti tra cui tre bambini e quaranta feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata della località costiera di Arkhipo-Osipovka, nei pressi di Gelendzhik, sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, Veniamin Kondratyev.
Frammento di un drone cade su una spiaggia in Russia
Kondratyev ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto "una tragedia". "In questo momento così difficile, esprimo le mie sincere condoglianze alle famiglie e agli amici" delle vittime, ha affermato il governatore russo sulla piattaforma social Max, ripresa dalle agenzie di stampa russe. L'Ucraina non ha commentato l'attacco.
Attacchi anche in Ucraina
Nelle ultime ore si sono registrati tre morti anche in Ucraina a causa di un attacco delle forze russe contro la comunità di Shyrokivska, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Ganzha.