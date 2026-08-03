Nell'area di Gelendzhik

Russia, frammento di un drone cade su una spiaggia sul Mar Nero: sei vittime tra cui tre bambini

La notizia diffusa dal governatore della regione Veniamin Kondratyev che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili 

03 Ago 2026 - 15:29
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Sei morti tra cui tre bambini e quaranta feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata della località costiera di Arkhipo-Osipovka, nei pressi di Gelendzhik, sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, Veniamin Kondratyev. 

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Frammento di un drone cade su una spiaggia in Russia

 Kondratyev ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto "una tragedia". "In questo momento così difficile, esprimo le mie sincere condoglianze alle famiglie e agli amici" delle vittime, ha affermato il governatore russo sulla piattaforma social Max, ripresa dalle agenzie di stampa russe. L'Ucraina non ha commentato l'attacco.

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Attacchi anche in Ucraina

 Nelle ultime ore si sono registrati tre morti anche in Ucraina a causa di un attacco delle forze russe contro la comunità di Shyrokivska, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Ganzha.

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