Russia, frammento di un drone cade su una spiaggia sul Mar Nero: sei vittime tra cui tre bambini

Kondratyev ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto "una tragedia". "In questo momento così difficile, esprimo le mie sincere condoglianze alle famiglie e agli amici" delle vittime, ha affermato il governatore russo sulla piattaforma social Max, ripresa dalle agenzie di stampa russe. L'Ucraina non ha commentato l'attacco.