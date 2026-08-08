Drone esploso in Bulgaria, il ministero della Difesa di Sofia: "Il velivolo è di Kiev" | Convocata l'ambasciatrice ucraina

Secondo il leader di Kiev, la Corea del Nord starebbe studiando i meccanismi propri della guerra che dura da quattro anni per acquisire l'esperienza tecnologica e militare in eventuali conflitti nella regione dell'Indo Pacifico. Zelensky ha inoltre ricordato che missili nordcoreani sono già stati ritrovati sul territorio ucraino e ha sostenuto che Pyongyang continuerà a ricevere dalla Russia licenze, tecnologie e strumenti militari, facendo riferimento al "Trattato di partenariato strategico globale" firmato dal presidente russo Vladimir Putin e dal leader nordcoreano Kim Jong-un il 19 giugno 2024 a Pyongyang.