Russia, il caso delle "vedove nere": sposano i soldati per l'indennità di morte

In un podcast registrato lo scorso anno a Tomsk, un'agente immobiliare russa ha offerto consigli incredibilmente cinici ai potenziali acquirenti. "Ho trent'anni, ma se volessi comprare un appartamento dove dovrei trovare i soldi?", chiedeva la conduttrice del programma, Darya Cherdantseva. "È semplice, trova un uomo che presta servizio nelle forze speciali e, quando viene ucciso, ricevi 8 milioni di rubli (circa 102mila dollari, ndr)", rispondeva l'agente immobiliare, Marina Orlova. Entrambe le donne sono state processate e condannate a lunghe pene detentive che prevedevano lavori socialmente utili e costrette a chiedere scusa pubblicamente. Si sono verificati, inoltre, episodi in cui membri delle forze di sicurezza russe sono stati coinvolti nell'organizzazione di truffe della "vedova nera". I funzionari avrebbero cospirato con le donne affinché inviassero i loro mariti, appena reclutati, in missioni pericolose in cambio di una parte del risarcimento in caso di morte.