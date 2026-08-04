Droni su una zona industriale vicino Mosca, 5 morti e 6 feriti

Cinque persone sono rimaste uccise e altre sei ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore Andrej Vorobyov, secondo cui le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chechov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi: il piu' esteso ha interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo. Nel villaggio di Solnyshkovo, i frammenti di un drone hanno colpito un'abitazione privata e un'automobile, provocando un incendio poi spento senza feriti. "L'esercito continua a respingere l'attacco", ha affermato Vorobyov, precisando che droni sono stati avvistati anche nei distretti di Volokolamsk, Klin e Serebrjanye Prudy.