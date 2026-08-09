Ucraina, Zelensky: "Putin non vincerà la guerra" | Kiev acquista 70 missili Atacms dalla Turchia

In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio per l'esercito, gli Atacms prodotti dall'azienda statunitense Lockheed Martin. Il trasferimento delle armi dovrebbe iniziare alla fine del mese. Il timore è anche l'arrivo dell'inverno, dopo l'inferno vissuto lo scorso anno dagli ucraini, che hanno combattuto contro temperature gelide. L'Ucraina non dispone di "quasi nessuna centrale termoelettrica intatta" in vista dell'inverno, a causa degli attacchi russi quasi quotidiani, è l'allarme del presidente ucraino.



Odessa sotto attacco russo. Secondo le informazioni delle Forze Aeree, la Regione è sotto attacco di droni e missili balistici. Il bilancio dei morti è di almeno otto persone. Le forze armate russe hanno colpito depositi di carburante, lubrificanti e attrezzature militari appartenenti alle forze armate ucraine nel porto di Chernomorsk. Nella notte sono stati danneggiati anche edifici residenziali e infrastrutture; lo riferisce su Telegram la Rbc-Ukraine.



Le truppe russe, inoltre, hanno lanciato attacchi nel quartiere di Saltivskyi a Kharkiv, colpendo edifici multipiano. Si registrano almeno due morti e tredici feriti, di cui uno grave. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, riferisce Ukrinform. "Nel distretto di Saltivskyi è stato registrato un attacco nemico. Secondo le prime informazioni, che necessitano di ulteriori verifiche, il nemico ha colpito un condominio". Secondo il sindaco, alcune persone sono rimaste intrappolate all'interno dell'edificio ed è stata avviata un' operazione di soccorso sul posto".