Pioggia di droni ucraini nel Tatarstan russo: 13 morti | Nel Kharkiv 5 vittime dopo la risposta di Mosca

Intanto emergono nuovi dettagli sul drone bomba trovato allo scalo di Lipsia la settimana scorsa. Secondo quanto scrive Die Zeit, l'ordigno sarebbe stato scoperto solo circa quattro ore dopo il suo arrivo, avvenuto intorno alle 19.30. Stando al settimanale, il drone giaceva già a terra quando un autista di autobus se ne è accorto, vi ha appoggiato il piede e ha avvisato il personale di sicurezza. Secondo la ricostruzione, il drone avrebbe quindi colpito direttamente un aereo cargo ucraino Antonov parcheggiato nello scalo, prima di rimbalzare e cadere a terra senza esplodere. Una dinamica che smentirebbe le precedenti ricostruzioni. E in particolare quella secondo cui l'autista dell'autobus avrebbe fatto cadere il drone, sospeso nell'aria fra gli aerei, con un calcio.