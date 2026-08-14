Guerra in Ucraina, drone abbattuto dai caccia italiani in Lettonia | Riga ringrazia gli alleati

"La minaccia nel nostro spazio aereo è cessata. I caccia alleati hanno abbattuto con successo il velivolo senza pilota", hanno riferito le Forze armate. Una portavoce dello Stato maggiore ha successivamente dichiarato che la posizione del relitto è nota, ma non verrà ancora rivelata. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto ad alta quota, quindi i detriti potrebbero essersi dispersi su un'area considerevole. Le dichiarazioni ufficiali non hanno menzionato chi abbia lanciato il drone, ma, come detto, la scorsa notte i droni ucraini hanno nuovamente attaccato il porto russo di Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo, il cui percorso più breve passa proprio per i confini orientali di Lettonia ed Estonia.