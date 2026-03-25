Estonia, drone russo sconfina e colpisce una centrale elettrica
Il velivolo è finito contro una ciminiera della centrale di Auvere, secondo Tallinn non era diretto appositamente in territorio estone. Aperta un'indagine
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Un drone russo è entrato nel territorio estone e si è andato a schiantare contro una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, a una manciata di chilometri dal confine con la Russia. Lo ha confermato il Servizio di sicurezza interna di Tallinn dopo le anticipazioni dell'emittente televisiva estone Err. Non ci sarebbe nessun ferito e non è chiaro quale sia l'entità del danno, anche se non dovrebbe essere stata compromessa nessuna infrastruttura elettrica. Altri droni sarebbero entrati nello spazio aereo della Lettonia durante la notte.
La dinamica dell'incidente e le prime valutazioni
L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 3.40 del mattino nel momento in cui il porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, era sotto attacco da parte di droni ucraini. Per questo, stando ai primi accertamenti dei servizi estoni, si potrebbe trattare di un incidente: "Il drone non era diretto verso l'Estonia, secondo le informazioni attuali", ha spiegato la procuratrice generale Astrid Asi. "Sono in corso le indagini, che chiariranno meglio le circostanze".
Convocato un vertice d'emergenza
La ministra della Giustizia estone Liisa-Ly Pakosta ha dichiarato all'emittente ERR che il governo si riunirà in seduta d'emergenza questa mattina.