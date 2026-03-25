Estonia, drone russo sconfina e colpisce una centrale elettrica

Un drone russo è entrato nel territorio estone e si è andato a schiantare contro una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, a una manciata di chilometri dal confine con la Russia. Lo ha confermato il Servizio di sicurezza interna di Tallinn dopo le anticipazioni dell'emittente televisiva estone Err. Non ci sarebbe nessun ferito e non è chiaro quale sia l'entità del danno, anche se non dovrebbe essere stata compromessa nessuna infrastruttura elettrica. Altri droni sarebbero entrati nello spazio aereo della Lettonia durante la notte.