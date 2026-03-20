Kim Jong-un "d'oro": l'appoggio della Corea del Nord alla Russia vale 14 miliardi di dollari

In principio si vociferava, poi sono arrivate le conferme sul campo, infine le salme dei soldati tornati in patria. Non è più segreto l'appoggio della Corea del Nord alla Russia nella guerra in Ucraina. Pezzi d'artiglieria, munizioni, razzi e militari (tra soldati semplici e ufficiali di vario grado) inviati nella regione russa del Kursk: un giro d'affari nefasto tra Pyongyang e Mosca che ha portato nelle casse di Kim Jong-un tra i sette e i 14 miliardi di dollari (secondo la Banca mondiale, il Pil nordcoreano si aggira attorno ai 26.5 miliardi di dollari). È quanto emerge dall'ultimo report dell'Institute for National Security Strategy di Seul.