Corea del Nord, la sorella del leader Kim Jong-un condanna le esercitazioni congiunte di Usa e Corea del Sud
Secondo la direttrice di dipartimento del partito al potere, questo tipo di operazioni "potrebbe causare conseguenze terribili e inimmaginabili"
© Afp
Kim Yo-jong, sorella del leader della Corea del Nord Kim Jong-un, ha aspramente condannato le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e gli Stati Uniti d'America, sottolineando il rischio di possibili "conseguenze terribili e inimmaginabili". La direttrice di dipartimento del partito al potere, ha lanciato l'avvertimento in una dichiarazione alla stampa il giorno dopo che Seul e Washington hanno dato il via alle loro esercitazioni militari primaverili annuali, denominate Freedom Shield, della durata di 11 giorni.
"La dimostrazione di forza delle forze ostili vicino alle aree di sovranità e sicurezza del nostro Stato potrebbe causare conseguenze terribili e inimmaginabili", ha affermato Kim nel comunicato diffuso dall'agenzia di stampa coreana Korean Central News Agency e ripreso da Yonhap. Inoltre, la sorella del leader supremo ha sottolineato che queste esercitazioni si stanno svolgendo "in un momento critico in cui la struttura della sicurezza globale sta crollando rapidamente e in diverse parti del mondo scoppiano guerre a causa degli atti sconsiderati di scandalosi criminali internazionali".
Cosa sono le Freedom Shield
Si tratta di esercitazioni militari primaverili tradizionali tra Stati Uniti la Corea del Sud. Rispetto agli anni scorsi, sono però riproposte in una scala ridotta, soprattutto a causa del momento delicato a livello di equilibri nel quale si trova l'Asia nord-orientale. La scelta arriva mentre la Corea del Sud tenta di contenere le tensioni con Pyongyang e, soprattutto, alla vigilia di una missione asiatica del presidente americano Donald Trump che dovrebbe incontrare il leader cinese Xi Jinping.