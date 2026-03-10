Corea del Nord, la sorella del leader Kim Jong-un condanna le esercitazioni congiunte di Usa e Corea del Sud

"La dimostrazione di forza delle forze ostili vicino alle aree di sovranità e sicurezza del nostro Stato potrebbe causare conseguenze terribili e inimmaginabili", ha affermato Kim nel comunicato diffuso dall'agenzia di stampa coreana Korean Central News Agency e ripreso da Yonhap. Inoltre, la sorella del leader supremo ha sottolineato che queste esercitazioni si stanno svolgendo "in un momento critico in cui la struttura della sicurezza globale sta crollando rapidamente e in diverse parti del mondo scoppiano guerre a causa degli atti sconsiderati di scandalosi criminali internazionali".