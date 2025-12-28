Corea del Nord, effettuato un test su un missile da crociera a lungo raggio

La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto un test su un missile da crociera a lungo raggio. A riferirlo sono i media ufficiali di Pyongyang, secondo quanto riportato dalle agenzie internazionali. L’esercitazione, spiegano le stesse fonti, si è svolta nel Mar Giallo ed è stata seguita direttamente dal leader Kim Jong-un. Nel corso dell’attività, Kim ha sollecitato uno sviluppo "illimitato e sostenibile" delle forze di combattimento nucleari del Paese, come riferito dall’agenzia di stampa Kcna. Si tratta del primo test di questo tipo dall’inizio di novembre. L’esercito sudcoreano ha dichiarato di aver individuato il lancio di diversi missili dall’area di Sunan, nei pressi di Pyongyang, secondo quanto riportato dall’agenzia sudcoreana Yonhap. L’obiettivo dell’esercitazione, ha precisato ancora la Kcna, era quello di verificare "la postura di risposta alla controffensiva e la capacità di combattimento delle sottounità missilistiche a lungo raggio". L’ultimo test precedente risale al 6 novembre, quando la Corea del Nord aveva lanciato un missile balistico. L’episodio era avvenuto poco più di una settimana dopo la visita nella regione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva manifestato interesse a un incontro con Kim Jong-un. Pyongyang non aveva dato seguito all’offerta.