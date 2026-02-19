Corea del Nord, svelato un nuovo lanciarazzi con testate nucleari

La Corea del Nord si sarebbe dotata di un "enorme lanciarazzi multiplo in grado di sparare testate nucleari contro la Corea del Sud". Secondo quanto riportato dai media statali nordcoreani, il leader Kim Jong Un ha supervisionato la presentazione ufficiale della nuovissima arma. Nel discorso pronunciato durante la cerimonia, Kim ha elogiato il nuovo sistema di lancio multiplo da 600 millimetri definendolo così: "È unico. È l'arma più vantaggiosa al mondo per attacchi concentrati e superpotenti, ovvero per portare a termine una missione strategica", sottolineando inoltre che se quest'arma verrà usata nessuno potrà "sperare nella protezione di Dio. La precisione e la potenza dei missili balistici tattici e le funzioni di lancio multiplo dei tubi sono perfettamente combinate in quest'arma".