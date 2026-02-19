Corea del Nord, svelato un nuovo lanciarazzi con testate nucleari
Gli analisti pensano che questa innovazioni migliori di gran lunga la capacità di attacchi di precisione del Paese, pronto a sfidare Corea del Sud e Usa
La Corea del Nord si sarebbe dotata di un "enorme lanciarazzi multiplo in grado di sparare testate nucleari contro la Corea del Sud". Secondo quanto riportato dai media statali nordcoreani, il leader Kim Jong Un ha supervisionato la presentazione ufficiale della nuovissima arma. Nel discorso pronunciato durante la cerimonia, Kim ha elogiato il nuovo sistema di lancio multiplo da 600 millimetri definendolo così: "È unico. È l'arma più vantaggiosa al mondo per attacchi concentrati e superpotenti, ovvero per portare a termine una missione strategica", sottolineando inoltre che se quest'arma verrà usata nessuno potrà "sperare nella protezione di Dio. La precisione e la potenza dei missili balistici tattici e le funzioni di lancio multiplo dei tubi sono perfettamente combinate in quest'arma".
Funzionari ed esperti hanno valutato, durante la visita di Kim alla fabbrica produttrice, che i lanciarazzi potrebbero essere utilizzati contro la Corea del Sud, inclusa la sua capitale, Seul, situata a meno di 50 chilometri dalla linea di separazione fra i due Paesi. Inoltre, si ritiene che questa innovazioni migliori di gran lunga la capacità di attacchi di precisione della Corea del Nord, sfidando in primis la Corea del Sud ma anche gli Stati Uniti, e che la sua presentazione potrebbe precedere i test ufficiali prima della sua esportazione anche in Russia, data la partnership tra i due Paesi.
"Apprezziamo l'impegno di Seul a evitare incidenti coi droni"
Intanto Kim Yo-jong, influente sorella di Kim Jong Un, ha dichiarato di "apprezzare molto" l'impegno della Corea del Sud a prevenire nuove incursioni di droni nello spazio aereo del Nord, promettendo al contempo un rafforzamento della vigilanza lungo il confine intercoreano. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, la dirigente ha inoltre avvertito che il confine con il "nemico" deve essere sorvegliato con fermezza, impegnandosi a rafforzare la vigilanza lungo la frontiera tra le due Coree.