Seul chiede a Xi un ruolo di mediazione con Pyongyang

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha affermato di aver chiesto a Pechino di svolgere un ruolo di mediazione sulle delicate questioni legate alla penisola coreana, inclusa quella più delicata sulle armi nucleari della Corea del Nord. Lee, parlando a Shanghai durante un pranzo con i giornalisti che lo accompagnano nella visita di Stato di quattro giorni in Cina, ha fornito alcuni dettagli del bilaterale avuto lunedì a Pechino con il suo omologo Xi Jinping. L'agenzia Yonhap, in particolare, ha riferito che Xi ha sollecitato sul dossier Pyongyang la necessità di avere "pazienza".