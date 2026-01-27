Seul: la Corea del Nord ha lanciato un missile verso il mar del Giappone

Il lancio è stato individuato e sono in corso verifiche per stabilire se ci sono eventuali conseguenze per il paese nipponico. Secondo Seul, l’ultimo episodio analogo risaliva al 4 gennaio, quando Pyongyang aveva sparato missili balistici verso la stessa area alla vigilia della partenza del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per Pechino, dove era previsto un vertice con il presidente cinese Xi Jinping.