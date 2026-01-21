Giappone, killer dell'ex premier Shinzo Abe condannato all'ergastolo

Condannato all'ergastolo Tetsuya Yamagami, il 45enne che nel luglio del 2022 sparò all'ex Primo ministro Giapponese Shinzo Abe durante un comizio elettorale nella città di Nara. Abe, 67 anni, al momento dell'assassinio non ricopriva più l'incarico di premier, ma era comunque una figura di spicco per il Partito Liberaldemocratico. Yamagami aveva ammesso di aver sparato due colpi di pistola durante il processo, motivando il gesto con le relazioni che Abe avrebbe avuto con la Chiesa dell’Unificazione, gruppo religioso diffuso soprattutto negli Stati Uniti e in Asia orientale e per la quale il killer, per sua stessa ammissione, covava profondo odio.