Tentato colpo di Stato in Corea del Sud, l'ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni

Il 3 dicembre 2024 fu una giornata di caos a Seul, con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol che aveva prima dichiarato la legge marziale e poi aveva fatto marcia indietro in seguito alle proteste di piazza e all'opposizione unanime del Parlamento (oltre che, secondo gli analisti, a presunte "pressioni" di Washington, alleata di Seul). Il governo sudcoreano, dopo aver formalmente revocato la misura d'emergenza, aveva quindi ritirato il personale militare dispiegato. In piazza era esplosa la gioia dei manifestanti per il dietrofront.