Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon Suk Yeol

Per l'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol richiesta dalla procura speciale del Paese la pena di morte per la fallita dichiarazione di legge marziale nel dicembre del 2024. Lo riferisce l'agenzia Yonhap. Durante l'udienza finale davanti al Tribunale distrettuale centrale di Seul, la squadra del procuratore speciale Cho Eun-suk ha chiesto una condanna severissima, accusando Yoon come il capo di un'insurrezione che cercava di rimanere al potere prendendo il controllo della magistratura e del parlamento. Va però sottolineato che la Corea del Sud è abolizionista di fatto: dal dicembre 1997 non è stata eseguita alcuna condanna capitale e resta incerto l'esito di una simile richiesta. La sentenza è attesa all'inizio di febbraio.