Abusi, condanna definitiva per l'ex star del K-pop Taeil

Oltre alla pena detentiva, Taeil e i due amici sono stati condannati a seguire un programma di 40 ore di trattamento per reati di violenza sessuale e interdetti dal lavoro in strutture che coinvolgono minori, adolescenti e persone con disabilità. I tre uomini erano stati incriminati a piede libero nel marzo scorso per un'aggressione avvenuta a Seul nel giugno dell'anno precedente.